Животных требуют снимать в кино и рекламе не более восьми часов в сутки

Минкульт предлагает ограничить съемочный день животных в кино, рекламе и на телевидении восемью часами в сутки.

Соответствующий документ, подготовленный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

По замыслу авторов законопроекта, присутствовать на такой «работе» животные смогут не более восьми часов в день с перерывами каждые три часа. В целом продолжительность съемок не должна превышать четыре календарных дня.

Предлагается запретить эксплуатировать животных моложе трех месяцев, а таже больных, беременных и кормящих особей; не задействовать животных, включенных в Красную книгу РФ и красные книги российских регионов.

При проведениии съемок не должны допускаться шумовые и световые эффекты, использоваться вещества с резкими запахами и применяться удушающие приемы. На улице животных следует защищать от жары, мороза и осадков. Температура воздуха при этом должна быть в пределах от –10 до +25 градусов. Не допускается перевозка зверей в открытом автотранспорте.

Контактировать с аудиторией смогут только специально обученные особи, у которых должна иметься возможность в любой момент уйти в укрытие. На съемках у животного и его тренера должно быть свое изолированное место, все необходимые для содержания принадлежности и документы.



Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новый список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных. В декабре прошлого года Госдума в третьем чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на избавление от животных без их передачи новому владельцу или в приют, на содержание животных в барах, ресторанах и на пропаганду жестокого обращения с ними.