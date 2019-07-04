Disney утвердила на роль Русалочки чернокожую певицу Халле Бэйли

Американские актрисы Халле Бэйли и Мелисса Маккарти сыграют роли Русалочки и ведьмы Урсулы в новой экранизации.

Как передает Variety, компания Disney выбрала на роль русалочки Ариэль чернокожую актрису и певицу Халле Бэйли.

По словам режиссера Роба Маршалла, Бэйли обладает прекрасным голосом и сумеет самостоятельно исполнить композиции из мульфильма 1989 года. Кроме того, Маршалл отметил, что актриса сочетает в себе силу духа, юность и невинный образ, которые присущи ее героине, а потому является идеальным выбором студии.

Ведьму Урсулу при этом сыграет номинант на премию «Оскар» Мелисса Маккарти.

Напомним, мультфильм студии Disney, в котором у Русалочки были рыжие волосы и белая кожа, был создан по мотивам одноименной сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена.