"Редкие" спектакли на сцене РАМТа

1 июля в Москве в 19-й раз стартовал уникальный балетный марафон — «Летние балетные сезоны» в РАМТе!

На исторической сцене в самом сердце столицы 10 спектаклей мирового балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана, «Дон Кихот» Людвига Минкуса, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева, «Белоснежка и семь гномов» по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм композитора Богдана Павловского и «Эсмеральда» Цезаря Пуни. И если, например, «Лебединое озеро», «Щелкунчика» или «Жизель» достаточно часто можно увидеть в репертуаре самых разных театров, то есть «редкие» спектакли, посмотреть которые — настоящая удача, в том числе и в рамках «Летних балетных сезонов».

Так, например, «Баядерка» Л. Минкуса этим летом на сцене РАМТа будет представлена только одним коллективом — Национальным классическим балетом (худ. рук. А. Нехлюдова) 4, 15 и 25 августа. Трагическая история любви танцовщицы и воина, основанная на древней индийской легенде, впервые была представлена публике в конце XIX века. Публика была в восторге: красивая музыка и сложная хореография, роскошные костюмы и удивительные декорации, захватывающий сюжет, яркие характеры и немного волшебства.

«Дон Кихота» Л. Минкуса также покажет только один театр — Театр балета Арт-Да (худ. рук. В. Грищенко) 12, 17 и 26 июля, а также 1, 11 и 23 августа. В романе Сервантеса в основу сюжета положена история печального рыцаря Дон Кихота, странствующего по свету, чтобы совершать подвиги и благородные поступки. В балете Дон Кихот становится второстепенным персонажем, а сюжет сосредотачивается на любовной истории дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Темпераментный, яркий балет на музыку Людвига Минкуса наполнен пламенными испанскими танцами и мало похож на роман Сервантеса. Это единственный из старинных классических балетов, родившихся в Большом театре.

«Эсмеральду» Ц. Пуни можно будет увидеть только 6 и 7 июля в исполнении Самарского Академического театра оперы и балета (главный балетмейстер Ю. Бурлака). Балет — дважды номинант на «Золотую маску» — поставлен по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Социальная тема, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы в постановках разных балетмейстеров.

Но самым редким сокровищем балетного фестиваля станет любимая детская сказка «Белоснежка и 7 гномов» Б. Павловского. Специально для маленьких зрителей ее покажет Театр балета Арт-Да (худ. рук. В. Грищенко) 20 июля в 12:00.

В основу либретто положена немецкая романтическая легенда в пересказе братьев Гримм. История красавицы Белоснежки, преследуемой злой колдуньей (мачехой) и нашедшей приют в волшебном лесу в сказочном домике забавных и очаровательных гномов, станет отличным подарком для детей и взрослых.

Балет «Белоснежка и семь гномов» был создан хореографом Генрихом Майоровым в 1975 году под впечатлением от одноименного полнометражного диснеевского мультфильма, получившего в 1938 году награду «Оскар». Спектакль российского хореографа оказался не менее востребован — Генрих Майоров ставил его более 30 лет в России и за рубежом.

Не упустите возможность открыть для себя искусство балета, посетив «Летние балетные сезоны» в РАМТе в это жаркое московское лето с 1 июля по 28 августа.