Монеточка и фанерочка на "Дикой мяте"

В России в разгаре летние музыкальные фестивали. В минувшие выходные проходило сразу несколько. Самым ярким стала «Дикая мята». «Аквариум», «Мумий Тролль», Баста, Дельфин, несколько крайне интересных зарубежных групп... «Мята» раньше специализировалась на этномузыке, но постепенно стала дрейфовать к року, и теперь это полноценный мультижанровый open air близ деревни Бунырево Тульской области.

Погода подпортила праздник: дожди, тотальная грязь, ночью всего плюс 10... Но народ приехал и не просто делал хорошую мину, а получал удовольствие.

Одним из самых неожиданных артистов стала Монеточка. Бывалые тертые фестивальные калачи изначально посмеивались над 21-летней Лизой Гырдымовой, ставшей кумиром молодого поколения, а на «Дикой мяте» девушка и вовсе попала впросак. На песне «Падать в грязь» (весьма актуальной для этого поля) у нее, похоже, переклинило фонограмму и вокал зазвучал в момент, когда микрофон Лиза держала где-то внизу.

Плюсовая фонограмма для международных фестивалей – явление крайне странное, даже в России. Судя по всему, у Монеточки по ошибке включился записанный голос из другой песни. Но вопросы все равно остались: значит, как минимум она возит с собой на выступления полную фанеру. И понять можно: если как автор она выглядит интересно, то вокал – увы, на среднем уровне провинциального караоке. Впрочем, ничего личного.

Борис Гребенщиков закрывал второй день фестиваля (если не считать вышедших около двух ночи «Тараканов» на второй сцене). Под огромной фигурой индийского божества БГ развлекал замерзшую и измазавшуюся в грязи публику как мог: «Ну-ка мечи стаканы на стол». Свою аудиторию нашел и пытающийся обрести второе дыхание коллектив «Альянс» с хитом 1987 года «На заре».

Западным хедлайнером стали шотландские рокеры Primal Scream. Но отдельный респект продюсерам «Дикой мяты» за находку Dubioza Kolektiv из Сараево. Балканы, как всегда, дают жару с помощью духовой секции. Эти зрелые уже мужчины умудряются идеально сочетать «танцевалочку» с околополитическими текстами – тут вам и выборы, и зомбоящики с враньем и Евровидением, и НАТО, и Путин, и зажатая между ними родная Босния. При этом Dubioza соблюдает меж двух огней тактичный нейтралитет, а главным героем текстов зачастую становится... «травка». Хиппи все-таки прорвались в XXI век: идеально для фестивалей!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «Монеточка и фанерочка».