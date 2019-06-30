"Ардовъ". Тайна военного министра

В центре внимания
Тони Роббинс положил начало буму психотренингов в России // фото: tonyrobbins.com
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта
Паралимпиец из Челябинска стал фитнес-тренером для онкобольных детей

Новости дня

30 июня, воскресенье

[15:52]Почти 70% месячной нормы осадков выпало за два последних дня в Москве
[15:22]Ростовский суд на два месяца арестовал экс-жену Цеповяза за вымогательство
[14:30]Вирусологи проверят Иркутскую область после затопления кладбищ из-за паводка
[13:45]Медведев запретил больницам закупать бинты и подгузники за рубежом
[12:59]Трамп не стал снимать санкции против КНДР после встречи с Ким Чен Ыном
[12:08]РФ досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Европейских игр
[11:02]Дональд Трамп пересек границу КНДР по приглашению Ким Чен Ына
[09:48]Трамп заявил, что пожмет руку Ким Чен Ыну перед переговорами 30 июня
[08:45]Полиция ищет стрелявших в безработного ради ограбления в Хамовниках
[08:03]Московская область вошла в пятерку регионов с самыми высокими расходами на ЖКХ
[07:50]Пятеро погибли и еще 353 пострадали из-за паводка в Иркутской области
[07:22]Небольшие дожди и потепление до +20 градусов ожидают москвичей 30 июня

28 июня, пятница

[17:24]Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть
[15:54]СМИ сообщили о самоубийстве замглавы взвода Росгвардии в центре Москвы
[15:47]Мужа из четы "краснодарских каннибалов" приговорили к 13 годам колонии
[15:37]Борис Корчевников занял в Общественной палате место новоизбранного мэра Липецка
[15:09]РПЦ просит еще раз проверить место обнаружения останков царской семьи
[15:05]"Раздевающее" женщин на фото приложение закрыли из-за большого спроса
[14:20]Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании
[14:09]Кокорину и Мамаеву предложат отбывать сроки в одной колонии
[14:04]Из-за кражи кабеля на ОЖД было задержано движение более 30 поездов
[13:52]Перспективные профессии изменят систему распределения мест в вузах
[13:39]В Москве скончалась женщина, на которую упало поваленное ветром дерево
[13:16]Около ста жителей поселка у Восточного отказались покинуть дома из-за запуска
[11:21]Член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро задержан после обысков
[10:52]Россиянам запретили держать дома тарантулов, сов, пингвинов и тигров
[10:04]Спасатели призвали москвичей к осторожности из-за дождя и ветра до 17 м/с
[09:32]На встрече с Путиным Трамп с улыбкой попросил его не вмешиваться в выборы
[08:28]Путин возложил задачу по поиску своего преемника на российский народ
[08:14]В Москве закрыли общественное пространство "Яма", где промышлял отравитель
[08:02]Минкомсвязь обяжет производителей устанавливать российское ПО на все гаджеты
[07:43]Трамп похлопал Путина по плечу на церемонии фотографирования G20
[07:27]Экстремально низкое давление, дожди и +18 градусов ждут москвичей 28 июня

27 июня, четверг

[18:10]Находившийся в розыске "двойник" Цапка пойман и заключен под стражу
[18:09]На Конкурсе имени Чайковского музыкантам положили ноты в обратном порядке
[18:03]Лидер рейтинга лучших вузов России – 2018 опустился с первого на десятое место
[18:02]Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
[18:01]В Японии открылся кризисный штаб на случай чрезвычайных происшествий в ходе G20
[17:57]Зеленский призвал Путина вернуть украинских моряков их родителям
[17:41]Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в день терактов в столице
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Фото: Global Look Press
Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона

"Ардовъ". Тайна военного министра

Культура и ТВ
12:21, 30 июня 2019

За что большинство людей любят художественную литературу – так это за возможность отключиться от реальности и погрузиться в другой, отчасти в чем-то лучший мир. За что они же любят детективы, основанные на исторической тематике – так это за особенности повествования, которые позволяют еще глубже войти в иную эпоху.

Книга Игоря Лебедева «Ардовъ. Метод римской комнаты», которая явно намерена перерасти в серию, изящно расскажет о методах совершения преступлений в Российской империи конца XIX века и интригах в средних и высших эшелонах власти. После легендарного Эраста Фандорина это, впрочем, уже не ново, однако своего читателя – в особенности интеллигентного петербуржца, которым также является сыщик Ардов – роман, безусловно, найдет.

Поделитесь статьей:
Николай Дроздов

Культура и ТВ

В мире Николая Дроздова: легендарный ведущий о своем секрете долголетия

Читать далее >

Культура и ТВ

"Ардовъ". Тайна военного министра

Читать далее >

Франко Дзеффирелли // фото: Global Look Press

Культура и ТВ

"У меня три жены – опера, драма и кино". Франко Дзеффирелли о страстях и искусстве

Читать далее >

Политика
Церковный "майдан" в Киеве: амбиции оказались важнее политики
Трамп не стал снимать санкции против КНДР после встречи с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп пересек границу КНДР по приглашению Ким Чен Ына
Трамп заявил, что пожмет руку Ким Чен Ыну перед переговорами 30 июня
Общество
Свобода в пределах разумного: как проходят выпускные вечера по моде-2019
Почти 70% месячной нормы осадков выпало за два последних дня в Москве
Ростовский суд на два месяца арестовал экс-жену Цеповяза за вымогательство
Вирусологи проверят Иркутскую область после затопления кладбищ из-за паводка
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

После скучной и бесперспективной «прямой линии» для сплочения масс вокруг родной власти решили прибегнуть к традиционному способу — новой конфронтации с соседями

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Новый раскол церкви в Украине связан с амбициями, а не с политикой, и он выгоден УПЦ Московского патриархата, которая с появлением томоса оказалась в незавидном положении

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


Культура и ТВ
"Ардовъ". Тайна военного министра
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
На Конкурсе имени Чайковского музыкантам положили ноты в обратном порядке
"Проклятие Аннабель 3": образец постмодернизма или мешанина из штампов?
Шоу-бизнес
Мастер отечественного джаза
Прикосновение Верди и капельницы в Крыму: туристические приключения Ларисы Гузеевой
Марина Хлебникова объяснила наезд Шуры с обвинениями в алкоголизме
Наталья Сенчукова рассказала о своем семейном отдыхе в Подмосковье

Здоровье
Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть
Без солнечного света беременные чаще рожают детей с аутизмом
Гипертония и диабет не повышают риск развития старческого слабоумия
10 минут купания в океане достаточно для заражения бактериями
Туризм
Остров розовых фламинго
Туристов из РФ призвали следить за новостями после двух взрывов в Тунисе
Талассотерапия, Карфаген и "Звездные войны": 7 причин поехать в Тунис этим летом
"Индейская" архитектура и сад маркиза-антиквара: что посмотреть на Коста-Браве
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
ЦОДД заявил, что раскроет адреса камер видеофиксации по требованию Путина
В Крыму задержан нарушитель, ехавший по мосту на 243 км/ч
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Читайте также
Свежий номер

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Алексей Дорофеев
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
// Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Феминизм по-кавказски: портрет явления
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Валерий Тодоровский // фото: Андрей Струнин
Валерий Тодоровский:
Самая страшная цензура — это женщины 45+
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище
Эдуард Шеварднадзе // фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Софико Шеварднадзе:
Дед называл меня оппозицией
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"


стоп-кадр из обращения артистов на Youtube
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Бари Алибасов // фото: Global Look Press
Профессор Игорь Шарипов: Отравление Алибасова – грандиозный пиар
Лолита // фото: Global Look Press
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой

От регистратуры до сбора анализов: что умеет созданный в Перми робот-врач
Фото: Global Look Press
Прикосновение Верди и капельницы в Крыму: туристические приключения Ларисы Гузеевой
Фото: Global Look Press
Навигаторы-шулеры: фейковые сведения добрались до онлайн-карт
// фото: Агентство городских новостей "Москва"
Свобода в пределах разумного: как проходят выпускные вечера по моде-2019
Фото: Global Look Press
Материтесь правильно – по рекомендациям Роскомнадзора