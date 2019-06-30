"Ардовъ". Тайна военного министра

За что большинство людей любят художественную литературу – так это за возможность отключиться от реальности и погрузиться в другой, отчасти в чем-то лучший мир. За что они же любят детективы, основанные на исторической тематике – так это за особенности повествования, которые позволяют еще глубже войти в иную эпоху.

Книга Игоря Лебедева «Ардовъ. Метод римской комнаты», которая явно намерена перерасти в серию, изящно расскажет о методах совершения преступлений в Российской империи конца XIX века и интригах в средних и высших эшелонах власти. После легендарного Эраста Фандорина это, впрочем, уже не ново, однако своего читателя – в особенности интеллигентного петербуржца, которым также является сыщик Ардов – роман, безусловно, найдет.