В США от рака скончался исполнитель роли Вилли в сериале "Альф"

Американский актер Макс Райт, известный по роли главы семейства Таннеров в сериале «Альф», скончался в возрасте 75 лет.

Как передает портал TMZ, Райт умер в своем доме в Эрмос-Бич, неподалеку от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Актер долгое время боролся с раком: в 1995 году у него была диагностирована лимфома.

Отмечается, что двумя годами ранее от онкологии скончалась и жена актера Линда Ибаррондо, у супругов остались двое детей.

Напомним, Макс Райт прославился благодаря роли Вилли Таннера в популярном телевизионном сериале «Альф». В августе 2018 года Sobesednik.ru писал, что студия Warner Bros. намерена снять новую версию некогда популярного шоу, но уже по новому сценарию с еще не знакомыми зрителю персонажами. Однако позднее стало известно, что студия прекратила разработку проекта из-за отсутствия финансирования.