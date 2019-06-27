"Проклятие Аннабель 3": образец постмодернизма или мешанина из штампов?

Sobesednik.ru — о том, почему идеи режиссера Джеймса Вана обречены на провал без его непосредственного участия.

Австралийский кинорежиссер Джеймс Ван по праву считается одним из современных королей коммерческого хоррора. Начав карьеру со съемок «Пилы», ставшей классикой так называемого «пыточного порно», Ван привнес в жанр существенную долю психологизма и сюжетности, что позднее нашло отражение в других работах режиссера.

После 2010-х австралиец начинал франшизу за франшизой, оттачивая и делая крайне узнаваемым свой авторский почерк с обводами камеры вокруг персонажей, добавлением деталей зловеще красного цвета, захватывающими сюжетами и разрушением стереотипов для создания саспенса. Такими были «Астралы» и «Заклятия» (разумеется, речь лишь о тех эпизодах, к коим Ван приложил руку в качестве режиссера).

Сделав себе имя и наработав массу поклонников среди любителей пощекотать нервы, Джеймс Ван со спокойной совестью смог отойти от режиссерских дел в запущенных им же франшизах, заняв куда более комфортное кресло продюсера. Стоит ли говорить, что благодаря этому чуть ли не каждый третий выходящий нынче в кинотеатрах хоррор озаглавлен, как «фильм от создателя "Заклятия" Джеймса Вана», пусть даже тот имел к съемочному процессу весьма отдаленное отношение.

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель 3" // Фото: скриншот с YouTube

Примерно это произошло со спин-оффами все тех же «Заклятий», эксплуатирующих лишь одну небольшую, но получившуюся крайне эффектной деталь из фильма самого Джеймса Вана — куклу Аннабель. Браво голливудской студийной системе, но только с 2014 года на экраны вышли уже три картины об этой зловещей и одержимой нечистым игрушке. И если в своих авторских «Заклятиях» Ван прибегает к уже отточенной им повествовательной системе, то трилогия «Проклятие Аннабель» становится площадкой для экспериментов у различных режиссеров.

Первая и наиболее удачная часть трилогии явно отсылала к «Ребенку Розмари» Романа Полански и была наполнена очень достойными сценарными поворотами с эффектными «пугалками» даже без обращения к скримерам. Вторая — рассказывала о «зарождении тьмы» в злополучной Аннабель и захватывала зрителя трагедийной составляющей сюжета, но была куда слабее предыдущей ленты по всем пунктам. Ну а третья и вовсе превратилась в стандартный ужастик о сверхъестественном с элементами слэшера и неровной попыткой достать до уровня «Хижины в лесу» при включении в повествовательную канву постмодернистских элементов.

Поясню: «Проклятие Аннабель 3» продолжает одно из вановских «Заклятий» и даже рассказывает историю семейства Уорренов (действительно живших в США исследователей паранормального), которые привезли проклятую куклу в свой дом для изгнания из нее зла и дальнейшего хранения под замком. Другое дело, что Эд и Лоррейн, сыгранные любимцами публики Патриком Уилсоном и Верой Фармигой, присутствуют на экране минут семь, которые наверняка и обеспечат кинотеатрам наибольшую кассу. Дальше история останавливается на дочери экстрасенсов Джуди, ее няне-подростке Мэри Эллен, их общей подруге Даниэле и парне, который нравится Мэри Эллен, — Бобе по прозвищу Большие Шары.

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель 3" // Фото: скриншот с YouTube

Продолжать раскрывать сюжет, наверное, не стоит. Достаточно лишь упомянуть, что совершенно «внезапно» все зло, хранящееся в уоренновской комнате с артефактами, освобождается и начинает производить в доме и саду семейства различные непотребства. Насолить героям захотят буквально все: и призрачный оборотень, и мифический перевозчик душ в долину смерти, и многорукая настольная игра, и предсказывающий будущее телевизор, и свадебное платье — убийца. Ну а возглавлять всю эту банду с того света, конечно, будет кукла Аннабель, она же девочка-зомби, она же рогатый Сатана.

Помнится, подобный набор был некогда в «Хижине в лесу» Дрю Годдарда, которую после ее выхода в 2011-м называли и «глотком свежего воздуха», и «первым прорывом» в жанре хоррора со времен японского «Звонка», и постмодернизмом в последней инстанции за невероятное число оммажей и отсылок ко всей культуре ужасов, начиная с немецкого экспрессионизма 20-х годов. Пожалуй, «Аннабель 3» могла бы претендовать на некую наджанровость и интертекстуальность (тем паче, что в фильме есть отсылка даже на реально существующую куклу Аннабель), если бы не ее включенность в уже известный публике ряд коммерческих ужастиков и отсутствие в фильме авторского стиля.

Впрочем, от автора идеи Джеймса Вана тут остались и его любимые красные двери, и некоторые операторские решения, и сами персонажи. Местами режиссер Гарри Доберман даже пытается скопировать целые сцены из работ своего именитого коллеги — тут речь об эпизоде с потерей дочерью Уорренов пульта, которая уж очень напоминает аналогичную сцену с точно такими же ракурсами и нагнетением саспенса в «Заклятии 2».

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель 3" // Фото: скриншот с YouTube

При этом юмор и подростковые проблемы с издевательствами в школе, первой любовью и выпускным балом, которым в фильме уделяется уж очень пристальное внимание, слишком далеки от привычной тематической составляющей в этой серии картин и скорее отсылают к слэшерам, где именно подростки становятся центральными персонажами и главными жертвами маньяков-убийц. Однако что «Астралы», что «Заклятия», что те же предыдущие «Проклятия Аннабель» слэшерами не были даже отчасти, а подростковый юмор, снижающий уровень напряжения, в них полностью отсутствовал, поскольку шел вразрез с проповедуемыми в этих картинах семейными ценностями.

Словом, «Проклятие Аннабель 3» действительно может порадовать любителей жанра, однако радость эта скорее будет связана не с самим фильмом, а с ощущением близости релиза долгожданной третьей части вановского «Заклятия», который запланирован уже на будущей год.