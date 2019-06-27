Планы на выходные: "Курск", индийский базар и "Дикая мята"

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 28-30 июня в Москве и не только.

Концерты

С 28 по 30 июня в Тульской области пройдет фестиваль «Дикая мята». В лайнапе — Primal Scream, Faithless, «Мумий Тролль», Монеточка и другие известные исполнители.

В Gipsy 30 июня выступит Manizha. На концерте, помимо полюбившихся хитов, можно будет услышать песни из пока не изданной части альбома «ЯIAM».

Выставки

С 27 июня в Центре фотографии им. братьев Люмьер открыта выставка «Власть и правда Александра Устинова». Экспозиция приурочена к 110-летию знаменитого фоторепортера, более 50 лет проработавшем в «Правде». Выставка затронет важные исторические события, которые Устинов сумел запечатлеть в фоторепортажах, находясь в непосредственной близости к представителям нескольких поколений власти.

Ярмарки

29 и 30 июня на территории дизайн-завода «Флакон» пройдет индийский маркет и фудкорт «Delhi базар». Москвичи и гости столицы смогут попробовать индийские блюда, приобрести традиционные одежду и аксессуары, а также поучаствовать в мастер-классах.

Большой фестиваль еды пройдет во дворе Музея Москвы 29 и 30 июня. Гастроэнтузиасты из разных уголков планеты приедут на фестиваль, чтобы представить гостям мероприятия аутентичную кухню и блюда, о которых знают только немногие гурманы.

Кино

На большие экраны на этой неделе вышли драматический триллер «Курск» про затонувшую подлодку, ужастик «Проклятье Аннабель 3», мелодрама «Та еще парочка» с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном, а также боевик с Сильвестром Сталлоне «План побега 3».