На Конкурсе имени Чайковского музыкантам положили ноты в обратном порядке

Во время выступления пианиста из Китая на XVI Конкурсе имени Чайковского дирижеру и оркестру положили ноты в разном порядке.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия, инцидент произошел 25 июня во время первого дня финала, но известно о нем стало позже.

Пианист Ань Тяньсю планировал исполнить выступление с произведения Чайковского, после чего хотел перейти к Рахманинову, однако оркестр начал с последнего. Исполнитель сбился, но все же смог присоединиться к оркестру.

Уточняется, что допустившего ошибку сотрудника Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова отстранили от работы.

Жюри конкурса во главе с Денисом Мацуевым предложило конкурсанту сыграть программу заново, но тот отказался.