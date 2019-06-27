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"Грядущий мир: Экология как новая политика. 2030–2100"

Культура и ТВ
13:48, 27 июня 2019

До 1 декабря в музее современного искусства «ГАРАЖ» проходит выставка «Грядущий мир», которая посвящена проблеме экологии и в которой экологическая повестка станет одним из ключевых политических вопросов.

«Грядущий мир» позволяет осознать экологический дисбаланс, который по большей части создан деятельностью человека и который многие из нас стараются не замечать в силу его абстрактно-огромного масштаба и безлично-далекого измерения.

«Нам стало кристально понятно, что нам нужно концептуально раскрыть тему экологии, окружающей среды и их многогранность, — Снежана Кръстева куратор выставки «Грядущий мир» и инсталляции «Привой». — Наш дом в огне, он все более становится уязвимым и как открытая рана, он очень чувствителен ко всем изменениям извне, и это прекрасно иллюстрировал известный румынский художник Дан Пержовски, который для нас создал этот "cover image"».

В рамках программы Garage Atrium Commissions в Атриуме Музея будет представлена новая работа китайского художника Хуан Юн Пина «Американская кухня и китайские тараканы. 1959–2019», отсылающая к знаменитым «кухонным дебатам» между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым на открытии Американской национальной выставки в Москве в 1959 году.

На выставке представлены проекты, созданные при участии животных как агентов новых отношений и новой парадигмы сосуществования природы, человека и нечеловеческих видов (художники Томас Сарасено, Хейден Фаулер), а также различные сценарии будущего, связанные с научными прогнозами и теориями. В одном из залов помещения можно встретить потрясающего волка по имени Юки!

Отметим, что присутствие на выставке животных прошло всевозможные экоаудиты. В экспертизе этого вопроса принимали участие активисты-экологи, поэтому перформанс о содержании животных будет частью экспозиции в день открытия и еще пять раз в определенные дни в течение выставки.

Посетителям музея будет представлена возможность увидеть ряд исторических работ, намечающих поворотные вехи во взаимоотношениях искусства и природы — от гобеленов XVI века и голландской живописи XVII века до разработок «органической культуры» в русском авангарде и произведений ленд-арта, возникшего в 1969 году, когда природные материалы как таковые стали полноправным медиумом современного искусства.

Полвека назад развитие ленд-арта совпало с растущим общественным интересом к охране окружающей среды, что привело к рождению экологической политики на государственном и гражданском уровнях. За те же полвека искусство прошло сложный путь от объективации природы до понимания ее в качестве системы.

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