На 82-м году жизни скончался российский актер и режиссер Валерий Харченко

В Москве после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием скончался актер и режиссер Валерий Харченко.

Как сообщает «Пятый канал», накануне 81-летнему режиссеру стало плохо, супруга Валерия Харченко вызвала медиков, однако те не смогли спасти ему жизнь.

Отмечается, что причина смерти пока не известна, однако, по данным телеканала, Харченко долгое время боролся с серьезным заболеванием.

Напомним, Валерий Харченко — российский актёр, режиссёр и сценарист, в 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Был ассистентом Андрея Тарковского на съемках фильма «Зеркало». Самостоятельно снял более полутора десятков фильмов, в том числе «Война окончена. Забудьте...», «Времена не выбирают», «Праздник непослушания».

Харченко также известен своими актерскими работами в таких фильмах, как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память».