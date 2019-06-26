"Культурные нормативы" в российской школе: "Т-34" или Театр.Doc?

В школах с сентября вводятся «культурные нормативы» — то есть школьники (пока только в восьми регионах) теперь будут сдавать культурные нормативы. Это совместный проект Минкультуры и Минпросвещения — и там считают, что новшество привлечет внимание учащихся к культуре России, а также поможет «обучающимся повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями в процессе обучения».

В рамках этого проекта дети будут ходить в музеи, смотреть лучшие фильмы и вести специальные дневники.

Мы спросили Евгения Александровича Ямбурга — заслуженного учителя России, доктора педагогических наук и члена-корреспондента Российской академии образования, — что он думает о «культурных нормативах»:

— Ну что ж, я догадываюсь какие фильмы будут смотреть школьники, и от этого мне уже становится немножко плохо. Наверняка они будут смотреть «Т-34» и прочую развесистую идеологическую клюкву. Если, конечно, в деле подбора будут опираться на специфические вкусы министра культуры. Я догадываюсь, что в рамках этого проекта детей в «Театр.Doc» никто не поведет.

Понимаете, я уже больше полувека в школе — мы и сами ставим спектакли, и ходим в театры с учениками, — но, поверьте, нет ничего страшнее принудиловки. Когда под дулом. В чем сложность ситуации? На самом деле и классы разные, и потребности у людей разные, и, наконец, все зависит от культуры учителя. Это такая тонкая инструментовка! Кроме должного уровня культуры учителя, надо учесть, что многие художественные символы требуют расшифровки. Я, скажем, смотрю с детьми фильмы Тарковского или Феллини — это же надо все объяснять. Да, мы ходим на спектакли, но это спектакли Камы Гинкаса, допустим, и Генриетты Яновской, то есть спектакли тех режиссеров, которые действительно составляют цвет культуры. Но многие из этих спектаклей могут вызвать болезненную реакцию у наших квасных патриотов, потому что там ставятся и острые и больные вопросы, связанные с нашей отечественной историей. Но когда-то Шукшин очень правильно написал: «Нравственность есть правда». Поэтому любая компанейщина у меня вызывает огромнейшее подозрение.

Что касается синхронизации с обучением, то у нас например, уже лет 20 идут синхронизированные курсы мировой художественной культуры, истории и литературы. То есть ученики изучают и историю Древней Греции, и мифы Древней Греции, и архитектуру Древней Греции. Синхронизация нужна, конечно, чтобы дети понимали взаимосвязь всего и вся. Но это нельзя делать механически и формально: изучаем «Капитанскую дочку» — и смотрим «Капитанскую дочку», всё. Или «Евгений Онегин». Можно посмотреть несколько спектаклей и сравнить их — очень интересный разговор возникает.

В общем, если это культурный учитель, если он не ограничивается предписаниями свыше, если он не заморочен никакими идеологическими стереотипами, то бога ради — эта работа идет, шла и будет идти без всяких этих проектов.

Евгений Ямбург // фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

С другой стороны, иногда действительно нужен кнут и пряник. Однажды к нам в школу пришел мальчик-семиклассник — москвич, из состоятельной семьи. И выяснилось, что он не был ни разу ни в одном музее — только в торговых центрах. С трудом мы от него добились, что он был в «подвале на Красной площади», с трудом догадались, что он имеет в виду Мавзолей. Но он стал — принудительно — ходить с нами на спектакли. И — ему понравилось! И это тоже надо иметь в виду. Если в семье не прививают культуру, школе приходится применять «силовые приемы». Это правда.

Правда также и то, что спектакль или фильм часто требует предварительной подготовки. Поэтому я за культурный проект, но когда его делают культурные люди и когда они отличают фальшь от истинного искусства, которое иногда очень болезненно действует.