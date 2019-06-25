Мединский заявил, что полной версии "Рокетмена" могли отказать в прокате

Министр культуры Владимир Мединский допустил, что «Рокетмену» могли отказать в прокате, если бы из него не вырезали сцены.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из фильма «Рокетмен» о певце Элтоне Джоне вырезали гомосексуальные сцены.

Мединский в программе «Диалог» на канале «Россия 24» предположил, что в случае, если бы прокатчик не вырезал сцены, фильмы могли бы отказать в прокатном удостоверении в России.

«Если бы прокатчик подал нам не усеченную версию "Рокетмена", то, скорее всего, мы должны были бы отказать в выдаче прокатного удостоверения, и прокатчик бы "попал на деньги"», — заявил министр.

Он также отметил, что не считает это цензурой. По его словам, прокатчик действовал в рамках закона, так как «прекрасно понимал», что надо следовать определенным нормам.

Напомним, ранее в Минкультуры открестились от рекомендаций вырезать сцены однополой любви из фильма «Рокетмен». Создатели фильма резко осудили решение российских прокатчиков.