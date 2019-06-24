Неделя питерской комедии в Москве

С 2 по 5 июля в Малом театре пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра Комедии им. Н.П. Акимова.

В честь своего 90-летия Санкт-Петебургский театр Комедии приезжает на гастроли в Москву.

Основанный в 1929 году, к середине тридцатых театр исчерпал свой потенциал и находился на пороге закрытия. Однако в 1935 году театр возглавил молодой талантливый режиссер и художник Николай Павлович Акимов и дал театру новую жизнь.

На сцену театра выходили такие актеры, как Елена Юнгер, Ирина Зарубина, Александр Бениаминов, Сергей Филиппов, Владимир Усков, а спектакли там ставили и Лев Додин, и Михаил Левитин, и Юлий Дворкин, и Роман Виктюк.

В Москве питерская труппа покажет четыре спектакля. В афише — одна из последних премьер театра, спектакль «Дракон» по пьесе Е. Шварца, спектакль «Визит дамы» про соблазны быстрого обогащения в обнищавшем городишке Гюллене, тихо умирающем где-то в Центральной Европе, а также классические «Бешеные деньги» Островского.

Помимо этого, на сцене Малого состоится премьера «Хитрой вдовы» Карло Гольдони. Это будет первая постановка пьесы в России. Волнующая атмосфера венецианского карнавала, изящная сценография, роскошные костюмы, богатство актерских перевоплощений, где, безусловно, лидирует сама вдова, виртуозный мастер розыгрышей — заслуженная артистка России Елена Руфанова.