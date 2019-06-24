Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

Режиссер-документалист Виталий Манский сообщил о смерти актера Андрея Харитонова.

Соответствующее заявление Манский опубликовал в своем Facebook. Он отметил, что после роли Артура Бертона в сериале «Овод» в 1980 году Харитонов «стал настоящей звездой», «а потом что-то надломилось, и уходил он, к большому сожалению, почти забытым».

Причина смерти актера не уточняется. Ему было 59 лет.

Помимо множества ролей в кино и на телевидении, Харитонов несколько лет играл в Малом театре. Также работал режиссером-постановщиком и выпускал программу на канале «Культура».