Причиной госпитализации Федосеевой-Шукшиной стали приступы астмы

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина вернется домой после госпитализации в ближайшие часы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована утром в субботу, 22 июня.

Сын мужа актрисы Бари Алибасов — младший подтвердил агентству «Москва», что актрису увезли на «скорой», однако подчеркнул, что ее здоровью ничего не угрожает.

«Госпитализация, как сказали врачи, ей не требуется, и она буквально через пару часов после обследований вернется домой. Все произошло из-за приступов астмы на фоне проблем со здоровьем, которые продолжались последний год», — объяснил Алибасов-младший.

Он добавил, что актриса решила заняться своим здоровьем после того, как ее мужу, музыканту и продюсеру Бари Алибасову, стало лучше. До этого «она на свое здоровье "забила" и занималась отцом», отметил Алибасов-младший.