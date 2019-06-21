«Национальное шоу России "Кострома"» в 15 раз покоряет Москву! Шоу представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни её народов.

В 15-й раз москвичи и гости столицы станут свидетелями уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о её громких победах, героях незыблемых традициях и сказочных былинах.

50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 17 сценических перевоплощений помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях. Амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций — мастерами с Чукотки, из Тывы, Дагестана и Татарстана. А невероятные декорации, которые меняют в течение шоу семь раз, позволят увидеть просторы страны от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного Ледовитого океана и Черного моря, красавицы — реки Волги и могучего Енисея.

Номера программы созданы художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко. Фонограммы для «Национального Шоу России "Кострома"» записаны Государственным Национальным Академическим оркестром народных инструментов России им. Н. П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Кстати, фонограмма к номеру «Легенды Севера» записана на основе оригинального исполнения песен, горлового пения и подражательных звуков животным и птицам Олит Тевлянаут.

Окунуться в историю России, красиво рассказанную языком танца, можно ежедневно до 15 сентября в Театре «Русская песня».