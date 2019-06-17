Сын Бари Алибасова рассказал о выписке отца после отравления "Кротом"

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что забрал отца из НИИ им. Склифосовского и отвез его в свой дом в Подмосковье.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в понедельник, 17 июня, продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в НИИ им. Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, был выписан из больницы.

«Получили анализы, они удовлетворительные. Я его сейчас из "Склифа" забрал и спрятал вместе с Лидией Николаевной Шукшиной в их любовном гнездышке в Подмосковье. Где — не скажу, потому что у нашей квартиры уже дежурят журналисты. Медики сейчас сказали, что опасности для жизни нет и что нужно как можно быстрее, чтобы он обрел память. И нужно вспомнить добольничную ситуацию, потому что он два месяца до этого работал плотно над новой творческой концепцией», — рассказал сын продюсера.

По его словам, в загородном доме Алибасов пробудет в течение трех дней, после чего отправится на восстановительное лечение в Казахстан.

Напомним, ранее семья продюсера выразила намерение подать в суд на производителя жидкости для прочистки труб «Крот», которой отравился Алибасов.