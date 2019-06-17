Театр Олега Табакова представляет премьеру музыкально-драматического спектакля «Моя прекрасная леди», созданного по мотивам пьесы Бернарда Шоу и кинофильма Габриэля Паскаля «Пигмалион», а также классической постановки Моссом Хартом мюзикла «Моя прекрасная леди» Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу.

Режиссер и хореограф спектакля Алла Сигалова так объясняет обращение к одному из самых востребованных сюжетов мирового театра: «Сотворить чудо может только талантливый человек, влюбленный в то, что он создает. Я это очень хорошо понимаю. Это моя тема. Ты влюбляешься в того, кому отдал все свои силы, все свои знания и всю свою веру. Это понятная каждому, абсолютно бессмертная история. С гениальной музыкой».

В главных ролях: Дарья Антонюк, Сергей Угрюмов и Виталий Егоров; также в спектакле заняты Евдокия Германова, Яна Сексте, Александр Фисенко, Ольга Краско, Вячеслав Чепурченко.

Специально для этой постановки Валентин Юдашкин создал почти 200 костюмов и 60 головных уборов; а в лаконичных декорациях Георгия Алекси-Месхишвили оживает лондонский мир прекрасной эпохи — от знаменитых королевских скачек в Аскоте до рыночной площади.

18–19 и 30 июня (в рамках фестиваля «Черешневый лес»); 9 сентября (открытие сезона в Театре Олега Табакова)