Планы на выходные: возвращение "Людей в черном", музыка под открытым небом и антиквариат

Sobesednik.ru рассказывает, что делать жаждущим культурного досуга на выходных 14-16 июня в Москве.

Концерты

Британская группа Muse выступит в Москве 15 июня. На концерте в «Лужниках» поклонники смогут услышать любимые хиты и новые работы музыкантов.

Фестиваль Motherland Summer 2019 пройдет в Москве 15 июня. Под открытым небом в рамках мероприятия выступят все новомодные российские исполнители — «Дайте танк (!)», «ППР», Гречка, «Буерак» и другие.

Фестивали

В парке «Красная Пресня» 14–16 июня пройдет фестиваль Турции, на котором можно познакомиться с культурой и традициями восточной страны, попробовать национальные турецкие блюда и принять участие в розыгрыше туристических путевок.

Ярмарки

Антикварный маркет пройдет в Музее Москвы 16 июня. На ярмарке своими находками поделятся не только российские, он и зарубежные коллекционеры. Посетители смогут приобрести посуду, старинные артефакты, игрушки, книги, пластинки и даже одежду.

Кино

С 13 по 16 июня в Центре документального кино идет кинофестиваль Blick. Фильмы в программе исследуют тему маскулинности, рассуждают об отношениях мужчин и женщин и о том, что сейчас вкладывают в понятие мужественности.

На больших экранах на этой неделе можно увидеть «Люди в черном: Интернэшнл» (мы уже посмотрели и остались довольны), новый фильм Педро Альмодовара «Боль и слава», американский ужастик «Ма» и итальянскую комедию «Венецианский детектив».