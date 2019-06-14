"Люди в черном: Интернэшнл": спасение Земли без Уилла Смита, но с Тором

Sobesednik.ru — о том, почему не стоит отворачиваться от продолжения франшизы «Люди в черном» из любви к первым частям.

Неделю назад Sobesednik.ru писал о посещении Москвы голливудскими актерами Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом, которые привезли в российскую столицу ожидаемую картину «Люди в черном: Интернэшнл». Исполнители главных ролей в продолжении франшизы рассказали о любви к своим персонажам, феминистском подтексте фильма и том, как первые три части серии с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом повлияли на их восприятие мира.

Пришло время обсудить и саму картину, предварительно уточнив, что мы приступили к просмотру новых «Людей в черном» с той же долей недоверия, предубеждения и скептицизма, с какой совершенно любой зритель с опытом просмотра перезапускаов известных франшиз относится к продолжению всеми любимых и завоевавших статус современной классики серий, саг, трилогий и так далее. И очень зря: вопреки ожиданиям «...Интернэшнл» с большим уважением относится ко всем предыдущим частям «Людей в черном», не переписывая историю агентов Джея и Кея, а рассказывая новую. В качестве бонуса — несколько отсылок к полюбившимся персонажам: появление «червей», говорящего пса Фрэнка, а также картин, изображающих подвиги Кея и Джея, в кабинете главы британского офиса ЛвЧ.

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" // Фото: скриншот с YouTube

В остальном же «Интернэшнл» открывает новую главу, концентрируя внимание на других, как пока кажется, не менее интересных героях — помешанной на космосе Эм (Тесса Томпсон) и харизматичном повесе Эйче (Крис Хемсворт). Истории и характеры обоих, к слову, раскрыты в высшей степени неплохо, учитывая жанр и ограниченный хронометраж, большая часть которого все же должна отводиться юмору и «зеленому экрану».

Итак, с детства страдающая от навязчивой идеи найти загадочную организацию, сотрудники которой носят черные костюмы и занимаются вопросами инопланетных гостей, Эм наконец достигает цели и, попав в ряды Людей в черном, направляется на свое первое задание в Великобританию. Там девушка быстро перехватывает инициативу и напрашивается в напарники к легенде британского офиса ЛвЧ Эйчу, который после очередного спасения планеты стал «уже не тем» и постепенно растерял всякое уважение коллег. Дальше — убийство высокопоставленного пришельца, встреча с неизвестной расой инопланетян и, конечно, новая угроза для всей Земли.

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" // Фото: скриншот с YouTube

Не подумайте, что картина вышла идеальной — из минусов здесь довольно неубедительная попытка ввести романтическую линию, слишком очевидные сюжетные твисты и чрезвычайно раздражающий «волшебный помощник», имя которого русские локализаторы еще и перевели как Пешкин. Но в остальном «Интернэшнл» получился весьма цельной лентой с неплохим юмором, а наличие большого количества «пасхалок» специально для любителей современной поп-культуры даже создает вокруг фильма постмодернистский ореол. Кто хотел увидеть в черных костюмах Лиама Нисона и Эмму Томпсон — получайте. Желали посмотреть, работают ли Люди в черном вне Америки, — пожалуйста. Считали, что Хемсворту идет только костюм Тора, — держите опровержение.

Чего ожидать от фильма точно не следует, так это невероятных сюжетных откровений и серьезности. Создатели потрудились продолжить франшизу в традициях, присущих «Людям в черном», и именно это у них получилось.