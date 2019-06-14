Альмодовар поблагодарил Венецианский кинофестиваль за нового "Золотого льва"

Совет Венецианского кинофестиваля принял решение наградить Педро Альмодовара «Золотым львом» за режиссерские заслуги.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт биеннале, испанский кинорежисер Педро Альмодовар станет обладателем почетного приза 76-го Венецианского фестиваля.

Отмечается, что такое решение было принято советом фестиваля под председательством Паоло Баратты, который поддержал предложение директора Альберто Барбера.

«Я очень взволнован и польщен этим Золотым Львом. У меня очень хорошие воспоминания о Венецианском кинофестивале», — заявил сам режиссер, поблагодарив совет за такую награду и добавив, что новый «Золотой лев» «станет моим домашним животным, вместе с двумя кошками, с которыми я живу».

Напомним, последним фильмом испанского мастера стала во многом автобиографическая картина «Боль и слава», которая была показана на смотре в Каннах.