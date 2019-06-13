"Коммунисты России" призвали привлечь авторов "Чернобыля" за "клевету"

Партия «Коммунисты России» назвала «развесистой клюквой» популярный сериал HBO о трагедии чернобыльской АЭС.

Как передает агентство городских новостей «Москва», глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович потребовал возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд в РФ за «публичную клевету» и очернение советской власти.

По его словам, создатели сериала превратили трагедию на чернобыльской АЭС в «развесистую клюкву». Кроме того, такие сцены в сериале, как пьянство советских граждан, эпизод с пожарным, который поднял элемент реакторного графита и лишился руки, похороны погибших в цинковых гробах, по мнению Малинковича, не соответствуют действительности.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала. В отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по ст. 129 УК РФ за публичную клевету. Понятно, что их не достать, но, во всяком случае, въезд в РФ им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции. Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу», — заявил глава исполкома ЦК КПКР.