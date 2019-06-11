Алибасов "никого не узнает" после выхода из комы

Во вторник, 11 июня, продюсер и музыкант Бари Алибасов вышел из искусственной комы.

Об этом «Интерфаксу» рассказал PR-директор музыканта Вадим Горжанкин. О том, что Алибасов вышел из комы, Горжанкину рассказал сын музыканта, который находится в палате с отцом с самого утра.

«По его [сына] словам, он [Алибасов-старший] проснулся, но практически не может говорить и никого не узнает, даже сына. Сейчас он находится больше в бессознательном состоянии, чем в сознании», — сказал Горжанкин.

Он подчеркнул, что ближайшие два-три дня будут решающими для здоровья Алибасова: еще остается риск внутреннего кровотечения, что может привести к летальному исходу. Однако врачи осуществляют всю необходимую диагностику.

Ранее сообщалось, что Алибасов может потерять способность глотать.