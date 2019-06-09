Организаторы сборного концерта у стен Кремля в День России отменили выступление группы «Машина времени».

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина, музыканты «Машины времени» вместе с другими артистами должны были появиться на концерте, посвященном Дню России 12 июня, однако за несколько дней до выступления организаторы сообщили об изменении программы.

«"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет. Нет, так нет», — пояснил Чернин.

При этом лидер коллектива Андрей Макаревич рассказал радиостанции «Говорит Москва», что организаторы объяснили отмену выступления тем, что по-другому сверстали программу концерта.

В своем Facebook Макаревич предположил, что «Машину времени» решили не выпускать на сцену из-за звонка кого-то высокопоставленного.

«Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал музыкант.