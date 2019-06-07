Монолог Александра Кибовского "Рядом с Пушкиным"

Действительный член Российской академии художеств, кандидат исторических наук Александр Кибовский расскажет об иконографии тех, кто окружал Пушкина — его детях, членах семьи Гончаровых, друзьях и знакомых.

В этой истории немало захватывающих, почти детективных поворотов: путались фамильные портреты, в их «канон» попадали изображения посторонних лиц. Шутка ли сказать: портрет брата Натали Николая Гончарова «превратился» в массовом сознании в изображение не кого-нибудь, а... Жоржа Дантеса! А портрет самого Николая стал считаться изображением его младшего брата Сергея... А под именем сына поэта Александра Александровича Пушкина в музее долгое время висел и вовсе портрет внука генералиссимуса Суворова...

Об истории этих «разоблачений» и восстановления настоящей атрибуции портретов и обо многом другом расскажет в своем выступлении Александр Кибовский. Во встрече также примет участие заслуженный работник культуры и многолетний глава руководитель Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

10 июня, 20:00, театр «Школа современной пьесы»