Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал об аварийном состоянии половины российских памятников.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью «Известиям». По его словам, почти половина памятников в России «находится в отвратительном состоянии — аварийном или близком к аварийному».

«Я в первую очередь говорю о зданиях и сооружениях — усадьбах, дворцах, памятниках деревянного зодчества, храмах, монастырях. Это соль земли русской. Их десятки тысяч. И, конечно, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок», — считает министр.

По его словам, таким памятникам нужен хозяин, который привел бы здание в порядок и следил бы за ним. «Давайте в памятниках делать гостиницы, как во всем мире делают, рестораны — давайте», — предложил глава Минкультуры.

Он также добавил, что для меценатов и инвесторов нужно создать максимально привлекательные условия приобретения памятников.