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Крис Хемсворт: Женщина во главе "Людей в черном" – это современно

Культура и ТВ
13:29, 07 июня 2019

Крис Хемсворт // Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Крис Хемсворт // Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Голливудские актеры Крис Хемсворт и Тесса Томпсон представили в России картину «Люди в черном: Интернэшнл».

В четверг, 6 июня, в московском отеле Lotte Plaza российские журналисты встретились с голливудскими звездами Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом, которые привезли в Россию новую часть франшизы «Люди в черном», где исполнили роли еще неизвестных публике агентов ЛвЧ — мускулистого и харизматичного Эйча и застенчивой, но любознательной Эм.

Оба актера рассказали, что в восторге от Москвы и России, однако пожаловались на пробки и даже пожелали себе летающий «Лексус», как у их героев из фильма.

«Я уже успела попробовать икры. Кажется, это была осетровая икра. С утра я побывала в бане, и меня отхлестали этими вашими вениками. Очень забавно. А еще я выпила водки, мне понравилось. Пожалуй, выпью еще перед отъездом», — рассказала о своем первом опыте посещения российской столицы Тесса Томпсон.

Тесса Томпсон и Крис Хемсворт // Фото: Агентство городских новостей "Москва"

«Люди в черном: Интернэшнл» — уже третий совместный фильм актеров: до этого Крис и Тесса исполняли роли Тора и Валькирии в фильмах «Тор: Рагнарек» и «Мстители: Финал». По словам Хемсворта, он не устает работать с Томпсон, поскольку считает, что у них похожее чувство юмора.

«Мы даже подумывали сняться вместе в каком-нибудь драматическом фильме, а не во франшизе. К примеру, раскрыть бы с более серьезной стороны характеры Валькирии и Тора: как они вместе снимают квартиру в Нью-Йорке и пытаются разобраться в отношениях», — пошутила актриса.

«Нет, это будет ромком, снятый в стиле мокьюментари», — добавил Хемсворт.

Актер с самоиронией воспринимает «прилипший» к нему образ скандинавского бога-громовержца. Журналистам Крис Хемсворт рассказал, что пришел в восторг от роли агента Эйч в новых «Людях в черном»: «Он отличается от всех, кого я играл, плюс мне приглянулась идея четыре месяца носить обычный костюм вместо супергеройского».

Поскольку половину каста в новой части знаменитой франшизы теперь занимают женщины, не обошлось и без вопросов про феминизм из зала. «"Люди в Черном" всегда были довольно современенными фильмами, они шли в ногу со временем и отвечали его вызовам. Поэтому сейчас кажется совершенно логичным, что значительную роль во франшизе стали играть именно женщины. Например, персонаж Эммы Томпсон возглавляет офис ЛвЧ в Америке, и это кажется абсолютно естественным», — объяснил актер.

Крис Хемсворт // Фото: Sobesednik.ru

Тесса Томпсон также рассказала, что с большим уважением относится ко всей серии фильмов «Люди в черном», поскольку для нее они стали отправной точкой в стремлении построить актерскую карьеру. «Когда выходили первые фильмы "Люди в черном", нам с Крисом обоим было по 14 лет. Мы на них росли и осозновали, что Уилл Смит благодаря этой франшизе из никому не известного чернокожего паренька, который читал рэп у себя на районе, стал звездой. Теперь-то мы такое воспринимаем как должное, но тогда Уилл был одним из первых чернокожих актеров, добившихся такого положения. И когда я маленькая это увидела, у меня расширилось понимание того, что возможно в этом мире. Именно это мне и нравится в "Людях в черном": фильмы показывают не только то, что мир не стоит воспринимать однозначно, но и то, что мы все такие разные, но можем прекрасно и мирно сосуществовать в нем», — пояснила актриса.

Картина «Люди в черном: Интернэшнл» рассказывает о жизни британского офиса ЛвЧ, куда из Штатов приезжает юная стажер Эм, одержимая желанием познать все тайны Вселенной. В напарники ей достается легенда среди лондонских агентов — Эйч. Вместе им предстоит отыскать в своих рядах «крота» и попутно спасти Землю от уничтожения.

Фильм выходит в российский прокат 12 июня

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