В министерстве культуры РФ заявили, что не имеют отношения к иску компании Kinodanz против блогера BadComedian.

Ранее Sobesednik.ru писал, что популярный видеоблогер BadComedian объявил о возможном закрытии своего канала на YouTube из-за миллионного иска, который подала против него компания Kinodanz, чьи фильмы спонсировались со стороны Минкульта РФ.

Как передает «Интерфакс», в самом министерстве культуры опровергли сообщения представителей компании Kinodanz, которые утверждали что ведомство стоит за их действиями в отношении блогера.

«Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны», — подчеркнула директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова, добавив, что компания Kinodanz действительно может обратиться в ведомство за поддержкой, и ее просьба будет рассмотрена, однако «запугивать нами мы никому не позволим».