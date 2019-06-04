Во вторник, 4 июня, в Москве на неопределенный срок закрылся Институт российского реалистического искусства.

Информация об этом опубликована на официальном сайте музея. ИРРИ — музей, принадлежащий бывшему совладельцу санированного Промсвязьбанка Алексею Ананьеву. Ранее Промсвязьбанк подал иск в суд к своим бывшим акционерам.

Арт-директор ИРРИ Надежда Степанова рассказала «Афише», что музей закрыли по решению суда, который наложил арест на имущество Алексея Ананьева и его брата Дмитрия в качестве обеспечительных мер по иску «Просвязьбанка». Под арестом, кроме здания ИРРИ, оказалась часть коллекции музея.

«Мы следим за ситуацией и рассчитываем, что она изменится в лучшую сторону», — подчеркнула Степанова.