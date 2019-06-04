Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о миллионном иске, который подала против него компания Kinodanz.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на видеоролик, размещенный в интернете самим блогером, иск против BadComedian подан из-за сатирического обзора на фильм «За гранью реальности», где, по мнению представителей компании Kinodanz, интернет-критик нарушил объемы цитирования.

По словам самого BadComedian, в законе нормы цитирования объектов авторского права с целью критики прописаны недостаточно ясно, что дает ему право использовать материалы из фильмов в своих роликах. Однако блогер считает, что за миллионным иском из-за якобы имевшего место нарушения авторских прав стоит попытка цензуры всего сегмента критики в интернете, поскольку сама компания Kinodanz уже грозила ему влиятельными связями.

К слову, деньги на картины, выпускаемые компанией, выделяет российский Минкульт, однако те зачастую оказываются убыточными в прокате.

Сам Баженов обратился к подписчикам с просьбой не допустить опасный для российского интернета прецедент цензурирования, добавив, что подумывает о закрытии собственного канала.

С поддержкой блогера уже выступили журналист и генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая предложила выкупить канал BadComedian, а также Ксения Собчак.

«Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — написала телеведущая, призвав остановить давление на него.