Режиссеры Дэвид Линч и Лине Вертмюллер, а также актер Уэс Стьюди станут обладателями почетных «Оскаров».

Согласно информации на сайте Американской академии киноискусств, члены киноиндустрии определились с обладателями почетных статуэток за вклад в развитие кинематографа.

В частности, почетные «Оскары» в этом году достанутся американскому и итальянскому режиссерам Дэвиду Линчу и Лине Вертмюллер, а также актеру Уэсу Стьюди. Кроме того, гуманитарная премия Джина Хершолта будет вручена актрисе Джине Дэвис.

Отмечается, что все статуэтки будут представлены на 11-й ежегодной премии Академии в воскресенье, 27 октября.