Создатели "Рокетмена" выступили против российской цензуры фильма

Создатели фильма «Рокетмен» и певец Элтон Джон обвинили российских прокатчиков в цензуре.

Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере певца. «Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке, о чем мы до сегодняшнего дня не знали», — сказано в заявлении.

Создатели подчеркивают, что прокатчик решил вырезать отдельные сцены, тем самым «лишив аудиторию возможности посмотреть фильм, каким он был задуман». «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — отмечают создатели.

Напомним, из российской версии «Рокетмена» вырезали сцены гомосексуального секса. В Минкультуры заявили, что не имеют к этому отношения.