Древнего каменного идола весом не менее 300 килограммов обнаружили в придорожной канаве в Вологодской области.

Как передает «Интерфакс», о бесценной археологической находке сотрудникам Харовского историко-художественного музея в Вологодской области рассказали местные жители.

«В музей позвонили жители, рассказали, что нашли камень с высеченным на нем лицом и крестом под ним. Нашли недалеко от Харовска, в трех километрах от деревни, есть предположения, что его туда вывезли из карьера с песком», — сообщили в музее.

Отмечается, что высота найденного в канаве каменного идола составляет 117 сантиметров, вес — не менее 300 килограммов. При этом камню, по мнению разных историков, может быть от 500 до 2,3 тысяч лет.