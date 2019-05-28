"Венецианский купец" в МХТ

Одну из самых интересных пьес Шекспира МХТ им. Чехова представляет в постановке Екатерины Половцевой. По словам режиссера, «"Венецианский купец" — история про выбор, который делает каждый из нас, и его последствия».

Спектакль об осуждении и оправдании, о неспособности совладать с темными чувствами и эмоциями, привычке к грубости и несправедливости мира. Еще одна важная тема — религиозное столкновение и его катастрофические последствия. Вместе с тем спектакль — не историческая реконструкция, а вечно актуальная история об общей поломанности мира и о странном, страшном, абсурдном суде, который случается в реальности.

Пространство спектакля, сочинённое художником Эмилем Капелюшем, сочетает в себе быт и космос — особую среду с отсылкой к затонувшим, заброшенным кораблям.

В ролях: Сергей Сосновский, Артём Быстров, Алексей Варущенко, Елизавета Ермакова, Юлия Ковалёва, Мария Карпова, Данил Стеклов.

МХТ им. Чехова, 7, 10–11 и 29 июня