Короткий уличный метр

Фестиваль уличного кино — одно из наиболее масштабных мероприятий, посвященных «короткому метру» в России. За шесть лет работы он даже попал в Книгу Гиннеса: в 2015 году фестивальные показы прошли в городах от Владивостока до Лиссабона, сделав проект самым протяженным в мире.

В 2019 году демонстрация «короткого метра» состоится более чем в тысяче российских городов. С июня по сентябрь зрители Москвы, Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новосибирска, Красноярска и многих других городов смогут познакомиться с творчеством молодых режиссеров России и поддержать лучшие картины на голосовании.

Фестиваль уличного кино — это не только атмосферный праздник, наполненный положительными эмоциями: помимо знакомства с работами будущих мэтров отечественного кинематографа гостей ожидают интересные выступления, пикники, много музыки и ярких впечатлений. Программа Фестиваля недоступна в СМИ и на интернет-каналах, поэтому посмотреть короткометражные фильмы и проголосовать за лучшую работу смогут только зрители на площадках.

Гости Фестиваля получают возможность оказать зрительскую поддержку молодым кинематографистам, которые только начинают творческий путь и особенно заинтересованы в признании. Например, в 2015 году победителем голосования зрителей стал Алексей Нужный. А уже через три года он выпустил ленту «Я худею», которая получила широкое признание критиков и зрителей.

На фестивале уже были показаны фильмы с участием звезд первого эшелона: Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Александра Петрова, Павла Деревянко, Яны Трояновой и других. В 2019-м кроме работ молодых кинематографистов на Фестивале будет представлен режиссерский дебют актера Петра Федорова. Это короткий метр «Электрический Ток», в котором главную роль исполнил Александр Паль.