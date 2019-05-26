Полиция арестовала бывшего менеджера автора комиксов Стэна Ли Кийю Моргана за жестокое обращение со своим нанимателем.

Об этом в воскресенье, 26 мая, пишет Associated Press. Морган был арестован в Аризоне. Следствие считает, что менеджер смог установить контроль над Ли и его имуществом, пользуясь преклонным возрастом и проблемами со здоровьем своего нанимателя.

По данным полиции, Морган присвоил более 262 тысяч долларов, которые Ли заработал на автограф-сессии. Даже подчеркивается, что под давлением Моргана Ли переехал в дом в Беверли Хилз, где менеджер мог пользоваться большим влиянием на своего работодателя. Дочь Ли заявила полиции, что Морган препятствовал встречам Ли с семьей и друзьями.

Напомним, Стэн Ли скончался в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. Дело против Моргана было заведено еще до смерти автора комиксов.