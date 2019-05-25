Роскомнадзор заявил, что не наделен полномочиями проводить экспертизу песен исполнителей на соответствие закону.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные власти разослали в муниципалитеты письма с рекомендациями оградить детей от творчества поп-группы «Френдзона». В письмах также сообщалось, что «компетентные органы» намерены запретить концерты группы в Москве, а песни и клипы удалить из общего доступа.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на пост Роскомнадзора в Facebook, ведомство посчитало нужным объяснить пользователям, что не имеет никакого отношения к проверкам текстов «Френдзоны» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.

В заявлении отмечается, что у РКН нет полномочий организовывать подобные проверки.

«Экспертизу проводят квалифицированные специалисты по прямому договору с заказчиком», — добавили в ведомстве.