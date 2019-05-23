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23 мая, четверг

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// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
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Планы на выходные: выставки, балет и "Алладин"

Культура и ТВ
12:18, 23 мая 2019

Кадр из фильма Гая Ричи "Алладин"
Кадр из фильма Гая Ричи "Алладин"

Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 24-26 мая в Москве.

Концерты

25 мая в клубе «16 тонн» пройдет концерт Дельфина, на котором исполнитель представит свои главные хиты: от песен 20-летней давности до прошлогодних работ.

Выставки

24 мая в центре дизайна Artplay откроется очередная мультимедийная выставка. На этот раз посетители смогут увидеть в увеличенном размере полотна Густава Климта. 

До 2 июня в Мультимедиа Арт Музее идет выставка «Les Années folles. Фотография, костюмы и обувь из коллекции Shoe Icons», на которой посетители могут перенестись в эпоху ар-деко, прочувствовав ее через фотографии, платья и обувь. Кстати, Shoe Icons — одна из крупнейших в мире коллекций обуви и костюма.

Фестивали

С 24 по 26 мая в Москве пройдет благотворительный фестиваль поэзии «вЖЫвую». Актеры, поэты и музыканты познакомят гостей мероприятия с современной поэзией и напомнят о классиках. Так, например, в Центре Вознесенского состоится круглый стол «Поэзия. Настоящее время», а в «Гоголь-центре» — пройдет концерт «Бродский. Стихи» в честь дня рождения Иосифа Бродского.

Театр

24–26 мая на сцене театра МХАТ им. Горького пройдет премьера балета «The Mother», хореографом которого выступил Артур Пита. На сцене — Наталья Осипова, прима Лондонского Королевского балета. Постановка представляет собой балетную адаптацию малоизвестной сказки Ганса Христиана Андресена «История одной матери».

Кино

Фестиваль польского кино «Висла» пройдет в Москве 23–30 мая. Картины будут показывать в разных кинотеатрах города: от «Иллюзиона» до кинозала Третьяковки и Театра Наций. В программе — новинки широкого проката и ретроспективы главных польских режиссеров. Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

На этой неделе на большие экраны вышел долгожданный фильм Гая Ричи «Алладин» по одноименной сказке, триллер «Красивый, плохой, злой», где Зак Эфрон играет счастливого семьянина и маньяка-убийцу по совместительству, а также пародия «Игрища престолов» — на случай, если финал сериала HBO вас совсем не устроил.

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Кадр из фильма Гая Ричи "Алладин"

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