Столичные власти разослали в муниципалитеты письма с рекомендациями оградить детей от творчества поп-группы «Френдзона».

Как передает РБК, в письме, поступившем от московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитеты, говорится, что тексты и клипы «Френдзоны» причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, а также носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Отмечается, что в скором времени «компетентные органы» запретят концерты коллектива в Москве, а их песни и клипы будут удалены из общего доступа.

Согласно тексту письма, информация о «нецелесообразности творчества» группы была получена властями от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Однако сама Потяева сообщила, что просила департамент лишь «проверить, изучить и прислать» информацию о творческом коллективе после того, как получила «коллективное обращение родителей детей, которые были на концерте группы».

Напомним, концерты группы «Френдзона», а также рэпера Хаски и GONE.Fludd, певицы Монеточки, группы IC3PEAK и других популярных молодых исполнителей массово отменялись во многих городах России в конце 2018 года.