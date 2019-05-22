"Король-орган" у Шереметевых

25 мая в Кусково стартует музыкальный фестиваль «Органные вечера в Кусково» — в юбилейный десятый раз. Вновь все лето в бывшей подмосковной резиденции Шереметевых будет звучать «король музыкальных инструментов» — орган, будут выступать ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты-инструменталисты и ансамбли старинной музыки.

Благодарить за эту чудесную традицию следует органистку Елену Привалову-Эпштейн: именно она стала инициатором проведения фестиваля органной музыки в усадьбе Кусково в 2010 году и все эти годы является его бессменным художественным руководителем.

Художественный руководитель фестиваля Елена Привалова-Эпштейн

По случаю юбилея для давних друзей и поклонников фестиваля подготовлены 25 незабываемых программ. В афише — шедевры европейской музыкальной классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые обработки и произведения современных композиторов. Орган в Кусково будет звучать в ансамбле со множеством различных инструментов: в дуэте с классической гитарой, с лютней и мандолиной, с барочной виолончелью и барочной скрипкой, виолой да гамба и даже с саксофоном и арфой.

Юбилейные «Органные вечера» объединят лучших исполнителей, выступавших в Кусково в течение минувших девяти лет, таких как Алексей Шмитов, Евгения Лисицына, Алексей Шевченко и Александр Князев, являющийся не только блестящим виолончелистом, но и не менее талантливым органистом, барочная капелла «Золотой век» и вокальный ансамбль Intrada, а также не менее ярких дебютантов фестиваля. На десятом году жизни фестиваль «Органные вечера в Кусково» станет международным: участие в нем примут органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс, скрипач из Бельгии Тигран Майтесян и солистка Литовского и Латвийского оперных театров, меццо-сопрано Анастасия Лебедянцева.

За девять лет концерты фестиваля «Органные вечера в Кусково» посетило около 40 тысяч человек. Великолепные интерьеры шереметевской усадьбы и тенистые аллеи ее французского регулярного парка ждут!

Полина Харитонова