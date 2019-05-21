Комитет ГД по строительству и законодательству рассмотрел закон депутата Юрия Синельщикова о защите звезд от СМИ.

Согласно официальному порталу нижней палаты российского парламента, 21 мая комитет ГД по строительству и законодательству рассмотрел проект инициативы, предлагающей запретить российским журналистам публиковать информацию об известных людях, не получив от них согласие.

По словам депутата Юрия Синельщикова, который разработал данный законопроект еще в 2018 году, знаменитостям требуется правовая защита от «отдельных СМИ, сайтов, блогеров и иных распространителей скандалов, сплетен и слухов», пользующихся закрепленными в Гражданском кодексе понятиями «публичный интерес» и «общедоступность».

Парламентарий уверен, что Госдума должна исключить данные понятия из законодательства, а также обязать журналистов получать официальное согласие от публичного лица на публикацию сведений о его личной жизни. По мнению Синельщикова, его предложения «не ограничат свободу СМИ».

Как пишет Znak.com, если сам депутат не отзовет свою инициативу, она будет вынесена на рассмотрение в рамках пленарного заседания ГД. Однако российское правительство уже рекомендовало парламентариям не принимать законопроект Синельщикова в такой редакции.