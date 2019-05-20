Ксения Собчак присоединилась к команде одного из каналов "Газпром-Медиа"

Ксения Собчак назначена одним из нескольких генеральных продюсеров телеканала «Супер».

Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Газпром-Медиа». По предоставленным данным, Собчак «вместе с другими генпродюсерами будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале» и будет «принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения».

Ксения Собчак приобрела известность как светская персона и телеведущая проекта «Дом-2», позднее была главным редактором журналов SNC и L'Officiel и интервьюером телеканала «Дождь». В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты РФ и набрала 1,68% голосов. Также у нее есть свой канал на Youtube, на котором выходят видеоинтервью в серии «Осторожно, Собчак», у него 706 тысяч подписчиков, запись последней беседы с Филиппом Киркоровым за пять дней набрала 2,8 млн просмотров.