Sobesednik.ru рассказывает, что делать жаждущим культурного досуга на выходных 17-19 мая в Москве.

Концерты

17 мая в «Крокусе» состоится концерт «Би-2» с симфоническим оркестром. Выступления с оркестром стали уже традиционными для музыкантов. Поклонники группы смогут услышать любимые хиты в новой аранжировке.

Выставки

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка FACES российского фотографа Данилы Головкина. Головкин известен своими съемками для глянца — Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, GQ, Tatler и друге модные издания числятся среди его клиентов. В его объективе побывали как и российские, так и зарубежные знаменитости. На выставке можно будет увидеть более 60 работ.

Фестивали

В ночь с 18 на 19 мая в Москве пройдет «Ночь музеев». В столичные музеи можно будет попасть совершенно бесплатно (но лучше прийти заранее, иначе вместо картин вы будете рассматривать очередь). Для посетителей подготовлена специальная программа. Некоторые музеи, как, например, ИРРИ («Институт русского реалистического искусства»), откроют свои двери прямо с утра. Гости музея смогут посетить мастер-классы, квесты и экскурсии по выставкам. Полную программу можно найти на сайте мероприятия.

Образовательный пикник пройдет в «Сколково» 18 мая. Организаторы предлагают детям и взрослым в расслабленной атмосфере узнать новое о технологиях, попробовать запустить беспилотник, моделированием или заняться дизайном.

На «Флаконе» 18 мая пройдет праздник в честь его объединения с «Хлебозаводом» — «День со-творения». Гостей ждут фотосессии, мастер-классы, спектакли и лотереи.

Кино

В «Иллюзионе» 16–19 мая показывают фильмы о моде в рамках фестиваля BE IN OPEN. На экранах — фэшн-фильмы, снятые в Испании, Великобритании и России.

На этой неделе состоялись сразу две громких кинопремьеры — «Детектив Пикачу», где Райан Рейнольдс меняет латексный костюм супергероя на образ пушистого зверька, и «Джон Уик 3» с нестареющим Киану Ривзом, скрывающимся от самых опасных убийц.