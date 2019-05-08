Следствие не смогло установить точные обстоятельства, при которых скончался британский музыкант Кит Флинт.

Как передает Би-би-си, посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина.

На слушаниях в коронерском суде Эссекса было объявлено, что причиной смерти Флинта стало удушье. При этом следствие так и не смогло установить точных обстоятельств, при которых скончался музыкант.

«Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день», — заявила рассматривавший дело коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй.

Напомним, о смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта на 50-м году жизни стало известно 4 марта текущего года.