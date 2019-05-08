Дочь знаменитого советского и российского композитора Евгения Крылатова сообщила о его смерти в столичной больнице.

Как передает ТАСС, смерть народного артиста России, композитора Евгения Крылатова наступила утром в среду, 8 мая.

По словам дочери артиста Марии, 85-летний музыкант скончался в одной из больниц Москвы, где находился из-за двусторонней пневмонии.

Дата и место прощания с композитором будут названы позднее.

Напомним, Евгений Крылатов написал музыку более чем к 160 картинам, среди которых киноленты «Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Ох уж эта Настя», а также мультфильмы «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и т. д.