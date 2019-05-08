The Walt Disney Company анонсировала премьеры фильмов вплоть до 2027 года с учетом приобретения активов 21st Century Fox.

Как передает «Интерфакс», крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа The Walt Disney Company представила обновленный график премьер фильмов на ближайшие восемь лет.

В список вошли картины, права на которые Disney выкупила у 21st Century Fox за 71,3 млрд долларов. К таким лентам относятся, в частности, «Аватар 2», премьеру которого перенесли с 2020 на 2021 год, а также новый, пока не названный фильм франшизы «Kingsman» и хоррор «Новые мутанты» из киносерии «Люди Икс», которые появятся в кинотеатрах в 2020 году.

Кроме того, в следующем году компания планирует выпустить еще два фильма, основанных на комиксах Marvel. Еще шесть фильмов франшизы увидят свет в 2021 и в 2022 годах.

Тремя новыми картинами с 2022 по 2026 годы пополнится и киносага «Звездные войны», права на которую Disney выкупила у Lucasfilm уже семь лет назад.