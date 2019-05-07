Большая китайская энциклопедия приходит в Россию

В центре внимания
стоп-кадр / YouTube / Sobesednik.ru TV
Видео с места крушения SSJ-100 опровергает официальную версию "Аэрофлота"
Футболисты — в штрафной зоне. Как игроки ведущих клубов нарушают ПДД
Водители из Дагестана снизили цены на топливо, бойкотируя заправки

Новости дня

07 мая, вторник

[17:40]Один человек погиб в ДТП с грузовиками и легковушками в Москве
[17:12]В РКН призвали мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру
[16:41]Мать погибшего в Superjet попросила возбудить дело о халатности в "Шереметьево"
[16:04]Пилоты загоревшегося SSJ-100 не выключили двигатели после посадки
[15:27]7 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года
[14:51]Клиент стоматологии украл из сейфа клиники 100 тысяч
[14:02]Не оплативших издержки по уголовному делу могут лишить УДО
[13:20]Число заявок на конкурс по поиску кадров для цифровой экономики выросло почти вдвое
[13:11]В ЛДПР предложили заменить пластиковую посуду биоразлагаемой
[12:50]В центре Москвы голый мужчина дергает ручки автомобилей
[12:45]77% россиян уверены, что чиновники не указывают все имущество в декларациях
[10:30]СМИ назвали доминирующей версией крушения Superjet ошибку пилотов
[09:10]Синоптики пообещали москвичам тёплую погоду без осадков 7 мая

06 мая, понедельник

[17:47]В РФ отзывают 1,6 тысячи Mercedes-Benz S-класса из-за проблем с рулем
[17:37]Прокурор потребовала приговорить Кокорина и Мамаева к 1,5 годам колонии
[17:19]У принца Гарри и актрисы Меган Маркл родился сын
[17:04]Жителей села под Пермью попросили собрать вымытые рекой человеческие кости
[16:08]Минкульт допустит в кинотеатры фильм Винтерберга о гибели подлодки "Курск"
[15:52]В Шереметьево разыскивают сотрудников, глумившихся над посадкой SSJ-100
[15:10]В РФ создали уникальные маски, выдерживающие несколько часов пыльной бури
[14:20]Пользователи по всей России жалуются на проблемы со входом во "ВКонтакте"
[14:11]В Крыму пообещали вернуть в школы учебник, вызвавший критику татар
[13:54]"Диссернет" нашел плагиат в статьях врио главы Петербурга о казачестве
[13:30]СК сообщил об извлечении 41 тела из сгоревшего Sukhoi Superjet 100
[13:14]Кокорин назвал долгожданной победу "Зенита" в чемпионате России
[12:43]В Минтрансе заявили, что не станут прекращать полеты SSJ-100 после ЧП
[12:04]Астрономы призвали москвичей наблюдать за звездопадом в ночь на 7 мая
[11:47]Июльскую жару, дожди и грозы обещают москвичам синоптики в течение недели
[11:19]48% россиян с трудом представляют свою жизнь без интернета
[10:59]Удар молнии и отказ электроники назвали приоритетной версией ЧП с SSJ-100
[10:34]СК завел дело после смерти троих рабочих при взрыве на заводе под Пермью
[10:22]Солнечную погоду и 24 градуса тепла пообещали москвичам 6 мая
[10:05]В МАК переданы "черные ящики" загоревшегося над Москвой самолета Superjet

05 мая, воскресенье

[15:41]Общественник заявил, что Кокорин может не получить медаль чемпиона России
[15:33]Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы
[15:23]Крупный пожар на лесобазе ликвидирован в Дагестане
[14:54]Альпинист из Украины умер на Эльбрусе из-за проблем с сердцем
[14:34]Постпред при СЕ заявил, что РФ может выйти из конвенции по правам человека
[14:08]СК РФ расследует гибель двоих детей в компостной яме в Удмуртии
[13:17]В Москве ищут сбежавшую из квартиры домашнюю рысь


Фото: Global Look Press
Где россиянину можно отдохнуть без визы
Karl-Josef Hildenbrand / Global Look Press
Правильная мелодия будильника помогает быстрее прогнать сонливость
// фото: Birgit Koch/ imagebroker / Global Look Press
Аллергия на березу: как справиться с поллинозом?
// фото: Вадим Некрасов / Global Look Press
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
// фото: Замир Усманов / Global Look Press
"Праздничные" проверки на дорогах: как не стать жертвой произвола
Кадр из фильма "Флатландия"
"Людно внутри" "Флатландии": что еще показал ММКФ вне основного конкурса
Фото: Global Look Press
Из грязи в князи. Семь историй миллионеров, "сделавших себя" с нуля
Фото: ресторан "Черетто море"
Рыбный день: 5 свежих рыбных ресторанов в Москве
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: «Русский взгляд» / Global Look Press
Самые богатые во власти и около – 2019: лидеры в главных "номинациях"

Большая китайская энциклопедия приходит в Россию

Культура и ТВ
15:25, 07 мая 2019

В Москве состоялась презентация «Большой китайской энциклопедии» на русском языке.

В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Интерес россиян к Китаю, его истории, развитию и культуре неуклонно растет. С точки зрения научно-культурного обмена между нашими странами появление в России русскоязычной «Большой китайской энциклопедии» — большое событие.

На состоявшейся презентации эксперты — создатели русскоязычного проекта провели краткий экскурс в историю энциклопедии и рассказали об этапах создания «Большой китайской энциклопедии».

Также аудитории рассказали про развитие идеиольшая китайская энциклопедия приходит в россию популяризации знаний о китайской цивилизации в других странах и о том, как эта идея воплотилась в грандиозном международном проекте, в котором на сегодняшний день приняли участие Россия, США, Монголия, Ливан, Бангладеш, и это только начало.

Почетными гостями презентации стали известные синологи Юрий Михайлович Иляхин, Светлана Владимировна Никольская, Валентин Цуньлиевич Головачев.

Юрий Иляхин

Кроме того, тема появления русскоязычной версии «Большой китайской энциклопедии» получила большой отклик у людей, интересующихся Китаем, и простых обывателей — многочисленная аудитория с интересом слушала доклад спикеров.

Эксперты и переводчики российского издательства познакомили гостей презентации с основным содержанием первого тома. В нем собраны все самые важные материалы «Большой китайской энциклопедии». Это 1000 статей, которые сгруппированы по тематическим разделам: география, этнология, история, политика, наука, философия, литература, искусство, спорт. Каждая статья будет сопровождаться подробными комментариями специалистов и тщательно подобранными красочными иллюстрациями, позволяющими визуализировать, тему статьи.

«Большая китайская энциклопедия» на русском языке увидит свет уже в этом году. Нет сомнений, что проект будет с интересом встречен не только академическими кругами и синологами, но и широкой читательской аудиторией.

Теги: Китай

поделиться:

Культура и ТВ

Большая китайская энциклопедия приходит в Россию

Читать далее >

Кадр: фильм «Узник замка Иф» / Одесская киностудия

Культура и ТВ

Злой рок "Узника замка Иф"

Читать далее >

Кадр: фильм «Коридор бессмертия»

Культура и ТВ

"Коридор бессмертия": не просто "еще раз про войну"

Читать далее >

Политика
«Все врут»: первомайский протест как признак кадровых перемен
В ЛДПР предложили заменить пластиковую посуду биоразлагаемой
Постпред при СЕ заявил, что РФ может выйти из конвенции по правам человека
Южная Корея сообщила об испытаниях ракет малой дальности в КНДР
Общество
Расплата вместо срока, или Два сомнительных смягчения
Мать погибшего в Superjet попросила возбудить дело о халатности в "Шереметьево"
Пилоты загоревшегося SSJ-100 не выключили двигатели после посадки
7 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года
Колумнисты
Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Российская экономика в состоянии упадка. И пока, увы, не видно, чтобы правительство смогло обеспечить темпы роста, которые позволили бы добиться запланированных показателей роста ВВП и роста благосостояния россиян

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тем, кто планирует жить в прекрасной России будущего и строить ее, придется пользоваться прежде всего культурными технологиями. Это не значит подменять идеи зрелищами – именно в сфере искусства как раз и остались идеи

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Система просто не знает, как поступать с экспериментаторами, превращающими в спектакль саму жизнь. Вот и арестовывает их посреди города без причин, на всякий случай. А потом подвергает цензуре слова в их защиту


Культура и ТВ
Большая китайская энциклопедия приходит в Россию
Минкульт допустит в кинотеатры фильм Винтерберга о гибели подлодки "Курск"
В США скончался актер, сыгравший Чубакку в "Зведных войнах"
В гостях у принцессы Грёзы
Шоу-бизнес
Дарья Щербакова, сыгравшая Татьяну Буланову в сериале, стала ее фанаткой
Трагедия в Шереметьево: российские звезды скорбят по погибшим
Анна Михалкова поздравила старшего сына с днем рождения
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Здоровье
Пищевые добавки могут провоцировать ригидность артерий
Химикаты из солнцезащитных кремов скапливаются в крови
Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины
Сон на боку значительно снижает риск мертворождения
Туризм
Где россиянину можно отдохнуть без визы
Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
На время майских праздников приставы не выпустят из РФ 3 млн должников
Блогеры назвали "Шереметьево" лучшим аэропортом с крупным пассажиропотоком
Авто
Новое в правилах, законах, выплатах и сборах с граждан с 1 мая
В РФ отзывают 1,6 тысячи Mercedes-Benz S-класса из-за проблем с рулем
Движение на улицах в центре Москвы перекроют из-за первомайской демонстрации
В России создадут единую базу данных о злостных нарушениях ПДД
Недвижимость
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
Налоги на недвижимость и кадастровая оценка: чтобы и волки сыты, и овцы целы
Читайте также
Действует акция!

Владимир Мединский // фото: Илья Питалев / РИА «Новости»
Владимир Мединский получил мигалку за 6,4 млн бюджетных рублей
Хорошо смеется тот, кто соблюдает законы // фото: «Русский взгляд» / Global Look Press
Глава Счетной палаты просчитался. Минюст грозит закрыть НКО жены Кудрина
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище // фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»
Vip-кладбища: война до гробовой доски
Фото: «Русский взгляд» / Global Look Press
Красота – это страшные деньги. Кто и как зарабатывает на женских конкурсах
Фото: Shutterstock
В контакте с силовиками. Как социальная сеть стала главным местом преступлений
У Троицкого в «дискохранилище» десятки (или сотни?) тысяч дисков // фото: Сергей Авдуевский
Артемий Троицкий:
Нынешняя власть боится только Лёшу Навального
Юрий Соломин // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юрий Соломин:
Для меня семья, как и театр, самая большая ценность
Сергей Удальцов // фото: Андрей Струнин
Сергей Удальцов:
Несменяемость власти просто опасна
Владимир Конкин // фото: Анжела Якубовская
Владимир Конкин:
Когда буду умирать, свой дневник сожгу
С Хрюшей и Степашкой. Николай Валуев стал одним из ведущих «Спокойной ночи, малыши!» в 2016-м // фото: «Русский взгляд» / Global Look Press
Николай Валуев:
Я не волшебник, я только учусь


Андрей Разин // фото: Александр Алешкин
Андрей Разин: Если бы не Москва, гаденыш Шнур бы даже не родился!
Дмитрий Марьянов с Ксенией Бик // фото: Дмитрий Голубович / Global Look
"Обидно за Диму": домработница Марьянова обвинила Ксению Бик во лжи
Собчак и Бузова // кадр: Ксения Собчак / YouTube
Собчак против Бузовой: кто вышел победителем из скандального шоу?
Фото: Global Look Press
Без диплома, но с блогом: что нужно, чтобы рекламировать опасные БАДы?
Владимир Меньшов и Вера Алентова // фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Мошенники оставили без денег Владимира Меньшова

Басков в знаменитой шапочке // кадр: программа «Вечерний Ургант» / «Первый канал»
От подсмотренного у финнов до легенды стиля: история шапки-"петушка"
"Денег нет и не будет": история "самого честного чиновника в России"
Фото: Andrei Kamenev / Global Look Press
Чей в лесу мох? Теперь ваш!
Вера Брежнева // фото: Global Look Press
Ванна на улице и заточение в гримерке: туристические приключения Веры Брежневой
Фото: Shutterstock
Это не сон: теперь я масон. Корреспондент "Собеседника" внедрился в масонскую ложу