Большая китайская энциклопедия приходит в Россию

В Москве состоялась презентация «Большой китайской энциклопедии» на русском языке.
В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Интерес россиян к Китаю, его истории, развитию и культуре неуклонно растет. С точки зрения научно-культурного обмена между нашими странами появление в России русскоязычной «Большой китайской энциклопедии» — большое событие.
На состоявшейся презентации эксперты — создатели русскоязычного проекта провели краткий экскурс в историю энциклопедии и рассказали об этапах создания «Большой китайской энциклопедии».
Также аудитории рассказали про развитие идеиольшая китайская энциклопедия приходит в россию популяризации знаний о китайской цивилизации в других странах и о том, как эта идея воплотилась в грандиозном международном проекте, в котором на сегодняшний день приняли участие Россия, США, Монголия, Ливан, Бангладеш, и это только начало.
Почетными гостями презентации стали известные синологи Юрий Михайлович Иляхин, Светлана Владимировна Никольская, Валентин Цуньлиевич Головачев.
Кроме того, тема появления русскоязычной версии «Большой китайской энциклопедии» получила большой отклик у людей, интересующихся Китаем, и простых обывателей — многочисленная аудитория с интересом слушала доклад спикеров.
Эксперты и переводчики российского издательства познакомили гостей презентации с основным содержанием первого тома. В нем собраны все самые важные материалы «Большой китайской энциклопедии». Это 1000 статей, которые сгруппированы по тематическим разделам: география, этнология, история, политика, наука, философия, литература, искусство, спорт. Каждая статья будет сопровождаться подробными комментариями специалистов и тщательно подобранными красочными иллюстрациями, позволяющими визуализировать, тему статьи.
«Большая китайская энциклопедия» на русском языке увидит свет уже в этом году. Нет сомнений, что проект будет с интересом встречен не только академическими кругами и синологами, но и широкой читательской аудиторией.