Большая китайская энциклопедия приходит в Россию

В Москве состоялась презентация «Большой китайской энциклопедии» на русском языке.

В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Интерес россиян к Китаю, его истории, развитию и культуре неуклонно растет. С точки зрения научно-культурного обмена между нашими странами появление в России русскоязычной «Большой китайской энциклопедии» — большое событие.

На состоявшейся презентации эксперты — создатели русскоязычного проекта провели краткий экскурс в историю энциклопедии и рассказали об этапах создания «Большой китайской энциклопедии».

Также аудитории рассказали про развитие идеиольшая китайская энциклопедия приходит в россию популяризации знаний о китайской цивилизации в других странах и о том, как эта идея воплотилась в грандиозном международном проекте, в котором на сегодняшний день приняли участие Россия, США, Монголия, Ливан, Бангладеш, и это только начало.

Почетными гостями презентации стали известные синологи Юрий Михайлович Иляхин, Светлана Владимировна Никольская, Валентин Цуньлиевич Головачев.

Юрий Иляхин

Кроме того, тема появления русскоязычной версии «Большой китайской энциклопедии» получила большой отклик у людей, интересующихся Китаем, и простых обывателей — многочисленная аудитория с интересом слушала доклад спикеров.

Эксперты и переводчики российского издательства познакомили гостей презентации с основным содержанием первого тома. В нем собраны все самые важные материалы «Большой китайской энциклопедии». Это 1000 статей, которые сгруппированы по тематическим разделам: география, этнология, история, политика, наука, философия, литература, искусство, спорт. Каждая статья будет сопровождаться подробными комментариями специалистов и тщательно подобранными красочными иллюстрациями, позволяющими визуализировать, тему статьи.

«Большая китайская энциклопедия» на русском языке увидит свет уже в этом году. Нет сомнений, что проект будет с интересом встречен не только академическими кругами и синологами, но и широкой читательской аудиторией.