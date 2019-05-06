Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение драме «Курск» от продюсера Люка Бессона и режиссера Томаса Винтерберга.

Как передает сайт Kinopoisk.ru со ссылкой на генерального директора прокатчика «Экспонента Фильм» Юлию Муравову, картина «Курск», рассказывающая о катастрофе одноименной атомной подлодки, выйдет в российский прокат 27 июня. Отмечается, что российское министерство культуры подписало ленте прокатное удостоверение 30 апреля.

В компании подчеркнули, что создатели фильма «с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году, это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей».

Напомним, французско-бельгийский драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона «Курск» основан на книге Роберта Мура «Время умирать». В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.