Английский и американский киноактер Питер Мэйхью скончался в возрасте 74 лет.

Об этом в официальном twitter-аккаунте Мэйхью сообщили представители его семьи. Актер скончался 30 апреля, однако известно о его смерти стало спустя несколько дней.

«Семья Питера Мэйхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса», — сказано в сообщении.

Питер Мэйхью известен любителям кино ролью Чубакки в «Звездных войнах». Актер получил роль благодаря своему внушительному росту, который составляет 221 сантиметр.